On le sait, Kylian Mbappé suscite tous les fantasmes les plus fous… et surtout en Espagne ! L’attaquant, qui n’a toujours pas prolongé avec le PSG, et qui est donc libre de tout contrat à la fin de cette saison, ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Si beaucoup évoquent un match entre le Real Madrid et le PSG, le FC Barcelone pourrait être un invité surprise.

Selon les informations Mario Torrejón de l’émission El Larguero de la Cadena Ser, le président du Barça, Joan Laporta avouerait à ses plus proches qu’il tentera de signer Mbappé l’été prochain. Son but ? Faire tout pour que l’international français ne signe pas chez le concurrencent madrilène. Malgré cette volonté, cela a peu de chance de se concrétiser selon cette même source : « Des choses très étranges ont été vues dans l’histoire, mais cela frise l’impossible… »

Rappelons à nos confrères espagnols que Kylian Mbappé est encore un joueur du PSG, et qu’il peut toujours décider de prolonger son aventure dans la capitale française…