Kylian Mbappé a été très très performant ces dernières semaines que ce soit avec le PSG et l’Equipe de France. L’attaquant (22 ans) est dans une forme royale et porte les deux équipes. Dans 11 jours, le Ballon d’Or sera décerné. Pas forcément dans les favoris il y a quelques semaines, ses dernières performances peuvent lui permette de rêver à la distinction individuelle suprême même si les votes sont clos. Beaucoup estiment que Mbappé est actuellement le meilleur joueur du Monde. C’est le cas de Stéphane Bitton.

« Mbappé est-il actuellement le meilleur joueur du Monde ? Pour moi oui. Avec les Bleus comme avec le PSG, Kylian Mbappé est devenu le taulier. Un taulier qui répond présent quand on l’appelle, un taulier qui ne se cache pas devant ses responsabilités, un taulier qui fait gagner ses équipes, salue le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Buteur, passeur, accélérateur du jeu, déstabilisateur de défense, il use les plus résistants. Kylian Mbappé sait tout faire. Comme les plus grands avant lui, Pelé, Cruyff Maradona, Platini ou Zidane, il ne passe quasiment jamais à côté des grands rendez-vous et des matches importants à part peut-être son penalty manqué contre la Suisse. Mais justement, comme les plus grands, il a su parfaitement rebondir. Une fois lancé, Kylian Mbappé est impossible à arrêter. C’est un attaquant qui peu jouer partout devant. C’est surtout un attaquant altruiste qui pense aussi aux copains autour avec beaucoup de passes décisives. Il est au sommet de sa forme depuis le début de la saison et avec lui Paris peut vraiment rêver plus grand. »