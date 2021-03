Le Bayern contraint comme le PSG pendant cette trêve

A Paris comme en Bavière, c’est la trêve internationale qui contraint le PSG et le Bayern, prochains adversaires européens. Comme le PSG, le FC Bayern aura un copieux mois d’avril, dont quelques matches de haut niveau qu’il ne peut actuellement préparer pleinement. Cela commencera par un choc au RB Leipzig (3 avril), qui n’est qu’à quatre points du leader en Bundesliga. La défaite sera donc interdite pour Robert Lewandowski et ses camarades. Quatre jours plus tard, ce sera le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Il n’y aura que six jours entre le match aller et le match retour. Entre temps, le FC Bayern recevra l’Union Berlin (7e), équipe surprise de la saison. Les Köpenickers rêvent un peu d’Europe. La rencontre peut s’avérer piégeuse pour les Bavarois. Actuellement, on trouve peu de joueurs dans les séances du FC Bayern, une petite dizaine d’éléments dont Eric Maxim Choupo-Moting, Javi Martínez ou Marc Roca. Il faut dire que l’effectif du club allemand n’est pas très sud-américain depuis quelques années. Ce qui représente un petit avantage pour le PSG qui travaille lui avec sa colonie argentine et brésilienne.

Le programme du FC Bayern et du PSG

03/04 : RB Leipzig-Bayern & PSG/LOSC

07/04 : Bayern-PSG

10/04 : Bayern/1. FC Union Berlin & Strasbourg/PSG

13/04 : PSG/Bayern