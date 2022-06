Robert Lewandowski a encore un an de contrat avec le Bayern Munich. L’attaquant polonais (33 ans), qui reste sur trois saisons de très haut niveau (50 réalisations cette saison, 48 l’exercice précédent et 55 en 2019-2020), aimerait après huit ans chez les Bavarois tenter un autre défi. Il est annoncé dans le viseur du FC Barcelone alors que l’Equipe explique dans son édition du jour que l’ancien du Borussia Dortmund serait l’une des priorités de Luis Campos pour le mercato des Rouge & Bleu.

Du côté du Bayern Munich, qui aurait refusé une première offre de 32 millions d’euros du FC Barcelone, on reste sur la même longueur d’onde au sujet leur prolifique buteur. « Il a un contrat avec nous jusqu’en 2023 et nous sommes très heureux qu’il soit toujours là. Je pense qu’à partir de maintenant, les choses vont se calmer, assure le directeur sportif du Bayern pour Bild. Nous avons parlé de ses déclarations publiques et du fait que nous devrions tous nous calmer.«