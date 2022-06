Arrivé de l’Inter l’été dernier, Achraf Hakimi a réalisé une bonne première saison sous le maillot du PSG. L’international marocain a participé à 41 matches toutes compétitions confondues pour quatre buts et six passes décisives. Après des débuts tonitruants, il a tout de même un peu baissé de rythme en cours de saison mais sa première saison parisienne est très bonne. Cette saison, il n’avait pas vraiment de doublure, Colin Dagba n’ayant joué que six matches toutes compétitions confondues, Thilo Kehrer lui étant préféré quand il fallait remplacer Hakimi.

Colin Dagba dans le viseur de plusieurs clubs

Ce dimanche, RMC Sport fait un point sur le poste de latéral droit au PSG. Et les dirigeants parisiens souhaiteraient recruter une doublure à Achraf Hakimi. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, Colin Dagba devrait quitter le club cet été. Le titi serait dans le viseur de plusieurs clubs allemands mais également de Strasbourg. Le média sportif indique également que Luis Campos – qui a ciblé les besoins du club de la capitale – s’active sur les contours de son effectif. Il « multiplie les rendez-vous avec les représentants des joueurs dans l’Europe entière. »