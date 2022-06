Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 12 juin 2022. Les dirigeants parisiens ciblent Robert Lewandowski pour renforcer l’attaque, Kylian Mbappé arme offensive numéro une de l’équipe de France, Gianluigi Donnarumma décisif avec l’Italie et le PSG Handball remporte la Coupe de France.

L’Equipe met en avant la potentielle cible du PSG pour renforcer son attaque pour la saison à venir. En effet, l’attaquant du FC Bayern, Robert Lewandowski, est l’une des cibles prioritaires de Luis Campos. En fin de contrat en juin 2023, l’attaquant de 33 ans désire quitter la Bavière et vivre une nouvelle aventure. Intronisé ce vendredi au poste de conseiller football du PSG, Luis Campos estime que le Polonais « apporterait une réelle plus-value à l’effectif. » De plus, son profil pourrait être complémentaire du trio offensif Neymar-Messi-Mbappé. Avec des statistiques hors-normes lors des derniers exercices (50 réalisations cette saison, 48 l’exercice précédent et 55 en 2019-2020), l’attaquant bavarois pourrait ainsi permettre aux Rouge & Bleu d’éviter une Mbappé-dépendance, comme ce fut le cas cette saison. Si par le passé, le PSG avait déjà montré son envie de recruter Robert Lewandoswski, sans pour autant aller plus loin dans les discussions en raison de l’intransigeance des dirigeants bavarois, cette fois-ci la donne a changé en raison du désir du principal intéressé à vivre une nouvelle expérience.

Cependant, cette opération sera complexe et plusieurs paramètres doivent être pris en compte avant d’envisager une arrivée en France. Premièrement, le PSG devra faire face à la concurrence du FC Barcelone. Priorité absolue du club catalan pour renforcer son attaque, Robert Lewandowski sait qu’il sera le leader incontestable en cas d’une arrivée en Catalogne. Mais, le club espagnol fait face à de nombreuses difficultés financières et serait dans l’incapacité de réaliser une telle opération actuellement. Selon L’Equipe, le Bayern Munich aurait même déjà refusé une première offre de 32M€ du FC Barcelone pour son attaquant vedette. De son côté, le PSG possède des finances plus stables. Mais avant d’envisager une potentielle arrivée de l’international polonais, les dirigeants parisiens devront dégraisser leur effectif en commençant par trouver une porte de sortie à Mauro Icardi. L’avenir de Neymar Jr est aussi en danger avec cette rumeur Robert Lewandowski au PSG.

Le quotidien sportif évoque également l’importance de Kylian Mbappé en équipe de France. Touché au genou gauche il y a une semaine face au Danemark (1-2), l’attaquant du PSG a réalisé un retour fracassant face à l’Autriche en permettant à sa sélection d’arracher le match nul en fin de match (1-1). Et malgré la fatigue, la titularisation du joueur de 23 ans semble indispensable ce lundi face à la Croatie à l’occasion de la 4e journée de la Ligue des Nations. « Le Parisien a été décisif pour la 5e fois lors de ses cinq dernières entrées en cours de jeu (3 buts, 2 passes décisives). » Avec 10 réalisations (et 5 passes décisives) avec l’équipe de France, Kylian Mbappé est le meilleur buteur des Tricolores lors de cet exercice 2021-2022. Son importance devient capitale dans le onze de Didier Deschamps pour le match de ce lundi car la victoire sera obligatoire pour encore croire à la première place du groupe. Face aux Croates, le sélectionneur des Bleus pourrait ainsi opter pour un trio offensif « Nkunku-Benzema-Mbappé, qui a brillé en fin de match face à l’Autriche. »

De son côté, Gianluigi Donnarumma s’est montré décisif lors du triste match nul entre l’Angleterre et l’Italie (0-0) en Ligue des Nations. Pour ce remake de la finale de l’Euro 2021, les deux sélections ont livré une triste prestation et ont dû s’en remettre à leur portier. Le gardien du PSG « a ainsi réalisé une claquette monstrueuse sur une frappe de Mason Mount depuis le point de penalty (9e), s’interposant également sur des tentatives de ce dernier (5e, 40e) et sur un tir rasant de Sterling (55e). » Mais à l’image d’Aaron Ramsdale chez les Anglais, Gigio Donnarumma a effectué quelques mauvaises relances balle au pied, sans conséquence pour la Nazionale.

Enfin, il est également question du PSG Handball dans l’édition du jour de L’Equipe. Après un grand chelem historique en championnat, les Rouge & Bleu avaient un dernier objectif en cette fin de saison avec une finale de Coupe de France contre Nantes. À l’Accor Arena, le club de la capitale a remporté sa 6e Coupe de France. Victorieux sur le score de 36 à 31, les champions de France ont pu compter sur un grand Vincent Gérard, auteur de 15 arrêts sur 42 tirs. Après avoir tout remporté en France ces dernières années, le PSG Handball espère désormais réaliser son rêve de soulever la Ligue des champions dans les années à venir, comme l’a rappelé Elohim Prandi : « J’espère qu’on va pouvoir aller chercher ce trophée le plus rapidement possible, car c’est le seul qui manque dans la vitrine. Une saison parfaite ? Je dirais à 80% à cause de la Coupe de la Ligue et de la Ligue des champions. Mais la Ligue des champions, c’est très, très, très très dur. Des détails…Il faut vachement de régularité et personne ne peut tenir toute une saison. »

De son côté, Le Parisien apporte des précisions sur le possible onze de départ de l’équipe de France face à la Croatie (lundi à 20h45 sur TF1). Remplaçant lors du match nul face à l’Autriche (1-1), Presnel Kimpembe devrait retrouver une place de titulaire. De son côté, Kylian Mbappé pourrait connaître sa deuxième titularisation en quatre sorties, « après trente minutes saisissantes à Vienne dont notamment l’égalisation et un poteau. »