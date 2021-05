Après sept saisons passées au Bayern Munich, Robert Lewandowski songerait à un départ de Bavière et l’Equipe indique dans son édition du jour qu‘il ne serait pas contre rejoindre le PSG pour se lancer un défi. Les Rouge & Bleu ne se sont pas encore penchés sur le dossier de l’attaquant polonais mais pourraient le faire en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais selon les informations de Sky Deutschland, le club bavarois ne veut pas entendre parler d’un départ de son serial buteur. Ce dernier n’ouvrirait pas la porte à un départ de Lewandowski. Une information confirmée par le journaliste d’Eurosport Allemagne Andreas Schulz. “Pour cet été, c’est simple : Il restera – le Bayern est catégorique sur ce point. Ses chances de gagner de gros trophées sont plus grandes ici qu’en France. Pour l’été 2022, c’est autre chose. En 2022, Haaland sera libre de partir de Dortmund. Surtout, on en saura un peu plus sur le fonctionnement du Bayern avec Nagelsmann et Oliver Kahn au lieu de Flick et Rummenigge“, conclut Schulz.