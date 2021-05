Plutôt Multiplex ou match en entier ?

Comme c’est de coutume, les deux dernières journées de Ligue 1 se jouent en intégralité le même jour et à la même heure (21 heures). En ce dimanche soir, les supporters parisiens auront deux solutions pour suivre le PSG / Reims, dernière rencontre de la saison au Parc des Princes. Le multiplex sur Canal Plus et son historique musique ou bien Canal Plus décalé et le match en intégralité pour ne rater aucune action des joueurs de Mauricio Pochettino. En cette fin de saison palpitante, la première solution apparaît comme la meilleure, les supporters pourront savoir en tant réel le score de l’adversaire des Rouge & Bleu dans la course au titre, Lille et avoir l’adrénaline d’un sprint final. Et vous, sur quelle chaîne allez-vous regarder ce PSG / Reims ? Répondez dans les commentaires.