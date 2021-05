L’affiche de la finale de Coupe de France – qui se jouera mercredi soir (21h15, France 2, Eurosport 2) – est salivante. Elle opposera le PSG à Monaco. Une première à ce stade de la compétition depuis 2010 et la victoire parisienne en 2010 avec un but de la tête de Guillaume Hoarau dans les prolongations. Défenseur de l’AS Monaco, Djibril Sidibé attend avec impatience cette affiche entre le deuxième et le troisième de la Ligue 1. “On a la chance de jouer un match de gala face au Paris Saint-Germain. On est ambitieux, on est des compétiteurs, assure le latéral droit dans une interview accordée à l’émission RTL Foot. On a vraiment envie d’aller chercher ce trophée.