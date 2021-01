Le milieu de terrain a souvent été un problème au PSG. Depuis les départs de Blaise Matuidi et Thiago Motta, les Rouge & Bleu n’ont pas réussi à trouver des titulaires indiscutables pour accompagner Marco Verratti. Hier, la presse allemande faisait écho d’un souhait du Bayern Munich de vendre Corentin Tolisso l’été prochain dans la crainte de le voir partir libre à la fin de son contrat en juin 2022, un peu comme cela se passe actuellement avec David Alaba. Et ce jeudi, SportBild explique que le Bayern Munich a fait une liste des clubs qui pourrait s’intéresser à l’international français. Et dans cette dernière figure le PSG. Le quotidien sportif allemand explique même que le Bayern Munich – qui ne souhaiterait pas prolonger Tolisso – ne serait pas contre le vendre dès cet hiver.