Le PSG a souvent eu un problème avec son milieu de terrain. Depuis les départs de Thiago Motta et Blaise Matuidi, le PSG a du mal a trouvé le complément ou les compléments parfaits à Marco Verratti. Ce mercredi, la presse allemande fait savoir que le Bayern Munich pourrait envisager de vendre Corentin Tolisso cet été afin de ne pas le perdre libre à la fin de son contrat en juin 2022. Et pour Olivier Rouyer, l’ancien lyonnais serait une bonne pioche pour le PSG. “Je trouve que c’est le joueur parfait, qui techniquement – à mon sens – peut apporter beaucoup surtout avec Pochettino. […]Je trouve que Tolisso a toutes les qualités parce qu’il sera aidé par Verratti et pourra permettre à Neymar d’être plus haut. […]Quand je vois la liste des joueurs du PSG au milieu de terrain, il n’y a aucun problème à voir Tolisso dans cette dernière“, assure Olivier Rouyer dans l’Equipe d’Estelle sur la Chaîne l’Equipe.