David Alaba (28 ans) est un homme convoité. En fin de contrat en juin au FC Bayern, le défenseur côté 65M€ va continuer à faire grimper les enchères. Il n’a pas signé au Real Madrid et n’a pas pris l’engagement d’y signer pour quatre années, malgré les informations du journal Marca en début de semaine. Plusieurs démentis sont intervenus depuis dans la presse. Mieux, le PSG serait même “attentif” à cette opportunité couteuse en salaire. “Leonardo reste attentif sur le dossier Alaba. L’Autrichien n’a pas encore donné son accord au Real Madrid. Barcelone est aussi dans la course pour le joueur du Bayern Munich qui va prendre une décision sur son avenir à la fin de la saison”, a écrit le journaliste de la chaîne Téléfoot Simone Rovera sur un tweet.

Autre dossier lié au PSG, celui d’Emerson, latéral droit brésilien de 22 ans du Betis et du Barça, actuellement dans le club andalou. Depuis deux saisons dans l’autre club de Séville, Emerson Leite de Souza (coté 20M€) est dans une situation contractuelle assez complexe (sorte de copropriété avec prêt payant). Le journal catalan Sport affirme ce jour que le PSG serait prêt à payer 25M€ l’arrière droit, l’été prochain. Une somme qui irait aux deux clubs en fonction de leur montage. Le Barça ayant Dest et Sergi Roberto pour ce poste, il est vendeur. “Les bonnes relations de Leonardo avec son représentant et le noyau de joueurs brésiliens du PSG contribueraient à faciliter son intégration dans l’équipe”, commente le quotidien sportif catalan.