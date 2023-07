Pisté par le PSG, Harry Kane serait bien plus proche de rejoindre le Bayern Munich. Tottenham et l’entité bavaroise se seraient grandement rapprochés d’un accord.

Le visage du PSG devrait encore pas mal bouger d’ici à la clôture du mercato dans un peu plus d’un mois. Cela devrait surtout concerner le secteur offensif avec, à minima, deux recrues espérées : un avant-centre de haut calibre et un ailier percutant. Là, les noms d’Harry Kane, de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé occupent l’espace médiatique rouge et bleu. Et concernant le premier cité, les nouvelles ne sont pas vraiment rassurantes d’un point de vue parisien puisque l’artilleur britannique serait de plus en plus proche du Bayern Munich.

🗣️ Xavi sur l’avenir de Dembele : “Nous ne pouvons pas contrôler le marché. Il y a des clauses et c'est la décision du joueur. Je le vois heureux et c'est à lui de décider. Je le vois très bien adapté. Il nous a dit qu'il était heureux." ⏳🇫🇷 pic.twitter.com/iDInbdStUm — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 30, 2023

Accord en vue entre Tottenham et le Bayern pour Harry Kane ?

Le club allemand, principal concurrent du PSG dans ce dossier XXL, souhaite ardemment pouvoir compter le meilleur buteur des Spurs dans ses rangs dans les semaines à venir. Et pour cela, les décideurs munichois n’hésiteront apparemment pas à casser leur tirelire afin de racheter la dernière année de contrat du joueur de 30 ans. Le Daily Mail nous apprend ce dimanche qu’une nouvelle offre aurait été formulée en ce sens. Celle-ci, d’un montant d’environ 87 millions d’euros, se rapprocherait fortement des exigences de Tottenham, soit une somme légèrement supérieure à 100 millions d’euros. Les discussions vont se poursuivent, un rendez-vous au sommet serait d’ailleurs planifié ce lundi entre les différentes parties, mais le média britannique indique qu’un terrain d’entente serait en très bonne voie. Harry Kane aurait, quant à lui, d’ores et déjà donné son aval pour rallier les derniers champions d’Allemagne en titre.