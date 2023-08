À la recherche d’un milieu de terrain, le PSG suivrait toujours de près Manu Koné. Pourtant, comme l’a affirmé son club, un départ n’est nullement à l’ordre du jour.

Si Randal Kolo Muani et Bradley Barcola se placent toujours comme deux grandes priorités distinctes rouge et bleu, le PSG souhaiterait, dans le même temps, renforcer son entrejeu. En ce sens, le nom qui revient avec le plus d’insistance est celui de Ibrahima Sangaré, le taulier du PSV. Mais un autre profil a refait surface depuis plusieurs jours, celui de Manu Koné.

Manu Koné n’est pas à vendre

Lui aussi ancien toulousain, Manu Koné a longuement été associé au PSG au sein de la rubrique transfert en tout début de mercato. Avec l’arrivée de Manuel Ugarte, cette piste s’est, par la suite, refroidie. Un intérêt qui serait apparemment toutefois de retour. Or, comme l’a exposé le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, le talentueux tricolore n’est pas du tout à vendre cet été. « Nous n’avons pas besoin de le vendre. Mais il en a toujours été ainsi, a-t-il expliqué dans les colonnes de Bild. Ce n’est pas le plan. Notre plan est de conserver Manu Koné. » Reste à savoir si le club de la capitale décidera de passer à l’action dans ce dossier et ce, malgré les velléités affichées par le club allemand en ce qui concerne son élément.