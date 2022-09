Ce vendredi soir, le Brésil s’est imposé sur le score de 3-0 face au Ghana en matche de préparation à la Coupe du Monde 2022. L’occasion pour Neymar de jouer avec la Seleçao en France, puisque la rencontre s’est disputée au Stade Océane, au Havre. Ce mardi 27 septembre, c’est au Parc des Princes que le numéro 10 brésilien disputera la deuxième et dernière rencontre de cette trêve internationale.

C’est dans son antre, et celle du PSG, que Neymar affrontera la Tunisie mardi prochain (20h30), toujours en préparation de la Coupe du Monde 2022. L’occasion pour la star brésilienne de retrouver son jardin avec le maillot de la Seleçao. En marge de cette rencontre, c’est Juninho Paulista, ancien international brésilien (49 sélections), aujourd’hui coordinateur des Auriverde, qui a évoqué la présence de sa sélection à Paris, sur le site officiel du PSG : « On a cherché à organiser un match pour que les joueurs n’aient pas à passer des heures dans un avion. On espère toujours jouer en Europe mais parfois en raison de nos engagements avec des sponsors ce n’est pas possible. Maintenant nous avons eu l’opportunité d’organiser ce match face à la Tunisie avec l’aide de la Fédération Française de Football et du Paris Saint-Germain. Cela va être un plaisir de jouer ici en Europe« .

Juninho Paulista a ensuite été interrogé par les médias du Paris Saint-Germain sur le Parc des Princes : « C’est un stade très spécial. Les joueurs qui jouent au Brésil, ici à Paris et qui jouent la Champions League sont habitués à jouer dans ce stade« .

Pour rappel, la rencontre entre le Brésil et la Tunisie se disputera donc le mardi 27 septembre prochain à 20h30. Pour l’occasion, les travées du Parc des Princes seront bien garnies puisque le matche se disputera à guichets fermés. Un évènement qui sera arbitré par Rudy Buquet, et diffusé sur les antennes de BeIn Sports.