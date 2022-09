Kylian Mbappé, un pivot au PSG ?

Le PSG compte de nombreux joueurs engagés avec leur sélection nationale durant cette trêve internationale. C’est le cas de Kylian Mbappé, qui prend part actuellement avec l’Equipe de France à ce dernier rassemblement avant la Coupe du Monde 2022. Cette convocation a été pour le numéro 7 parisien l’occasion d’affronter l’Autriche (victoire 2-0) jeudi, et d’inscrire son 28e but en Bleu, ainsi intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire des tricolores. Si l’attaquant a brillé sur le terrain, il n’a pas manqué de faire parler de lui en dehors du rectangle vert également, avec une déclaration en zone mixte qui a du faire grincer des dents du côté du Paris Saint-Germain.

Ce jeudi 22 septembre, l’Equipe de France accueille l’Autriche dans le cadre de la cinquième journée de Ligue des Nations et s’impose deux buts à zéro. L’occasion pour Kylian Mbappé d’inscrire son 28e but avec le maillot des Bleus. Dans la foulée de cette rencontre au Stade de France, le buteur parisien est passé par la zone mixte afin de répondre aux questions des journalistes présents sur place. Interrogé sur la différence qui peut exister pour lui entre l’Equipe de France et le PSG, le natif de Bondy rétorque : « Je joue différemment. On me demande d’autres choses ici par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ (Giroud ; NDLR) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l’espace. A Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent », balance-t-il, avant de rebondir face à un confrère lui demandant s’il prenait plus de plaisir avec les Bleus que le PSG : « (Sourire) Je prends du plaisir partout. » Une déclaration qui fait couler beaucoup d’encre et anime les débats depuis plusieurs heures.

Un Mbappé en Bleu et un en Rouge & Bleu ?

En lisant entre les lignes de ces mots de Kylian Mbappé, on comprend qu’il peut exister deux versions du joueur : une en sélection et une autre en club. Lors de cette rencontre de Ligue des Nations face à l’Autriche, le numéro 7 parisien a touché 87 ballons (son record de la saison) et réussi 48 passes (son record de la saison). À titre de comparaison, l’attaquant touche en moyenne 58 ballons au cours d’un match avec le PSG, pour 36 passes réussies. Un chiffre qui s’explique effectivement par cette liberté évoquée par le principal intéressé en zone mixte. Sous les ordres de Didier Deschamps, Mbappé bénéficie d’un collectif qui joue autour de lui, pour lui, et des règles du jeu du football de sélection, qui lui permettent d’être plus libre et créatif sur le terrain. En effet, ce dernier ne demande pas autant d’intensité, et de rigueur tactique que le football en club, surtout lorsqu’on a un effectif comme celui du Paris Saint-Germain. Un collectif qui nécessite davantage d’être rodé qu’en sélection internationale, tant la multitude de rencontres et l’intensité des différentes compétitions ne laissent peu de place à la liberté du joueur. Sous les ordres de Christophe Galtier, les rôles et les consignes sont plus définies et rigoureuses qu’en Equipe de France. Cependant, si ces différences existent, il faut noter que le football pratiqué par Kylian Mbappé chez les Bleus et au PSG n’est pas si différent. En effet, si les consignes sont plus libres avec Didier Deschamps, le positionnement moyen demeure semblable. Pour imager cela, il est intéressant de se pencher sur différentes HeatMap de l’attaquant.

Image : SofaScore

Image : SofaScore

On constate qu’avec l’Equipe de France ou le PSG, Kylian Mbappé a sa préférence pour le côté gauche. Si son positionnement est moins haut avec les Bleus, c’est comme il l’a évoqué lui-même, la présence d’Olivier Giroud sur le terrain qui lui permet de décrocher davantage et participer au jeu. Cependant, même si l’absence d’un pur attaquant en Rouge & Bleu est à souligner, il serait faux de dire que le numéro 7 parisien n’a pas la liberté ou l’opportunité de participer au jeu et de jouir d’une certaine liberté, certes moindre en comparaison à celle dont il profite en Bleu.

Une sortie légitime, ou ratée ?

Le mot « pivot » a son importance dans cette déclaration de Kylian Mbappé. L’attaquant français crée des espaces pour ses coéquipiers au PSG, et le fait en cristallisant les défenses adverses, par des appels verticaux et en multipliant les courses, c’est à ce moment où il est le plus pertinent sur le terrain. Sous les cieux parisiens, l’ancien de l’AS Monaco ne pèse pas sur les adversaires comme un vrai pivot pourrait le faire, en étant un joueur de surface. Si la tâche de la créativité est divisée par trois au Paris Saint-Germain, les trois éléments offensifs, dont Mbappé, y participent, avec des consignes individuelles et précises afin d’user des qualités de chacun. Penser que l’international français serait un « pivot » en club serait une erreur, il suffit de se pencher sur ses matches et son positionnement moyen pour constater que l’idée est fausse. Par ailleurs, l’implication de Neymar dans le jeu sans ballon depuis l’arrivée de Christophe Galtier permet également à Kylian Mbappé de jouir de cette liberté évoquée, tant le Brésilien peut combler les manques du Français, par ses efforts et ses courses multipliées.

Selon Loïc Tanzi, Kylian Mbappé ne serait pas satisfait de son positionnement au PSG, et avait espoir d’être positionné sur le couloir gauche. En revanche, le journaliste de L’Equipe affirme que ça ne sera pas un soucis, qu’il jouera dans l’axe et qu’il se pliera aux décisions de son coach. Cependant, la question peut être posée quant au rôle qu’il espère sur le moyen/long terme au sein d’un collectif comme celui du Paris Saint-Germain. Accompagné de si grands joueurs et jouant au plus haut niveau, Kylian Mbappé devra s’habituer à partager l’affiche, le rôle de créateur et la part de liberté accordée aux éléments offensifs.