Messi en feu, Neymar encore décisif… Les résultats des internationaux du PSG

Ce jeudi soir, la France était sur le pont en marge de la Ligue des Nations face à l’Autriche. Un match qui a débouché sur une victoire intéressante tricolore sur le score sec de 2-0. Buteur pour l’ouverture du score, Kylian Mbappé a porté les Bleus. Mais outre le numéro 7 francilien, d’autres rouge et bleu avaient eux aussi rendez-vous avec leur sélection ce vendredi soir. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Neymar, Achraf Hakimi, Lionel Messi ou Gianluigi Donnarumma.

Ainsi, le Brésil faisait face au Ghana en amical. Une rencontre dominée de la tête et des épaules par les hommes de Tite qui ont bien profité d’un Neymar en forme. C’est tout d’abord Marquinhos qui ouvrait la marque d’une tête imparable sur corner. Ensuite, toujours dans le premier acte, Neymar se fendait de deux passes décisives pour Richarlison afin de porter le score à 3-0 avant la pause. La marque ne bougeait pas malgré quelques tentatives des Ghanéens. Score final 3-0.

Messi en feu, Donnarumma victorieux

3-0, c’est également le score de l’Argentine qui se frottait au Honduras. Comme son coéquipiers à Paris, Lionel Messi s’est montré sous son meilleur visage. la Pulga a ainsi inscrit un doublé pour les siens. D’abord sur pénalty pour le 2-0 (45e), puis à la 69e d’un geste absolument sublime. À environ 30 mètres de la cage adverse, le gaucher réalisait un lobe parfait pour tripler la mise. À noter que l’ancien barcelonais s’est également offert une passe décisive pour l’ouverture du score signée Lautaro Martinez.

En Ligue des Nations, Gianluigi Donnarumma était également sur le pont ce vendredi soir face à l‘Angleterre. Le portier parisien a gardé sa cage inviolée au terme d’une opposition des plus soporifique, et c’est un euphémisme. Seul buteur de la partie, Raspadori donnait les trois points de la victoire aux Transalpins à la 69e. L’Italie jouera sa place pour le Final Four face à la Hongrie, tombeuse de l’Allemagne. Une petite finale qui aura lieu ce lundi en terre hongroise.

Enfin, Achraf Hakimi était titulaire, lui aussi, avec le Maroc face au Chili. Un match qui a tourné à l’avantage des Marocains qui se sont imposés sur le score de 2-0. Boufal et Sabiri ont été les buteurs du soir. Une soirée des plus fructueuses pour les différents joueurs du Paris Saint-Germain qui ont donc tous été victorieux avec leur sélection respective.