PSG : Neymar snobe une question sur sa relation avec Mbappé

Pendant cette trêve internationale, certains joueurs du PSG brillent sur le terrain, et se font remarquer en zone mixte. C’est le cas pour les deux stars que sont Kylian Mbappé et Neymar. Si le Français a fait parler de lui avec ses propos comparant l’Equipe de France au Paris Saint-Germain jeudi soir, le Brésilien a lui fait couler de l’encre par son silence, 24h plus tard.

Après l’avoir emporté (2-0) face à l’Autriche avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé est passé par la zone mixte afin de répondre aux questions des journalistes. L’occasion pour le numéro 7 parisien de faire part des différences qu’il peut connaître entre sa sélection et son club : « Je joue différemment. On me demande d’autres choses ici par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ (Giroud ; NDLR) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l’espace. À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent ». Une déclaration qui fait couler beaucoup d’encre.

De son côté, Neymar a affronté le Ghana avec la Seleçao et l’a emporté sur le score de 3-0. S’il n’a pas marqué, le numéro 10 parisien a été l’auteur de deux passes décisives, deux offrandes pour Richarlison. A l’issue de cette rencontre, la star brésilienne se rend, comme Kylian Mbappé, en zone mixte, et répond aux questions des journalistes présents sur place. Une de ces question portait sur sa relation avec l’attaquant français. La meilleure manière il semble de faire quitter la zone mixte à Neymar. C’est d’un air agacé qu’il répond : « Avec Kylian ?« , et se dirige vers la sortie en soufflant. Il n’en a pas fallu plus pour évidemment faire réagir.