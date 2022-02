Le PSG a obtenu un beau succès face au Real Madrid ce mardi soir au Parc des Princes grâce à un magnifique but inscrit par Kylian Mbappé dans les ultimes secondes. Justement, le Paris Saint-Germain a recensé les meilleures statistiques après cette victoire, dont celle qui explique que cette réalisation à la 93e minute et 12 secondes, représente le 3e but le plus tardif du club de la capitale en coupe d’Europe ! L’attaquant français n’est devancé que par Antoine Kombouaré contre… ces mêmes madrilènes (95e et 55 secondes), et par Blaise Matuidi, face au FC Barcelone (93e et 44 secondes). Par ailleurs, ce but est dans le top 10 des buts les plus tardifs toutes compétitions confondues au Parc des Princes !

Cette victoire est la 1300e dans l’histoire des Rouge & Bleu, et le PSG est devenu le club français qui s’est le plus imposé face au Real Madrid. Deux statistiques DRASTIQUEMENT opposées : D’un côté, le Paris Saint-Germain a tiré 21 fois au but ce mardi, ce qui représente son plus haut total le plus important lors d’un même match en phase à élimination directe de la Ligue des Champions depuis qu’Opta calcule ces données (2003-04)… De l’autre côté, le Real Madrid n’a effectué que 3 tirs contre l’équipe de Mauricio Pochettino, ce qui est son plus faible total dans un match de Ligue des Champions depuis qu’Opta l’analyse.

Enfin Marquinhos entre un peu plus dans la légende du PSG avec un 100e match disputé en tant que capitaine pour 73 victoires, 16 matches nuls et 13 défaites. Il devient le 7e parisien de l’histoire à passer le cap des 100 rencontres avec le brassard de capitaine. Il reste encore une sacré marge pour rattraper Thiago Silva (293 matches).