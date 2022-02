La date du match entre Monaco et le PSG dévoilée

Hier soir, le PSG a proposé une très bonne prestation face au Real Madrid. Mais les Parisiens ont dû attendre les toutes dernières secondes – et un but merveilleux de Kylian Mbappé – pour concrétiser cette domination. Il faudra attendre trois semaines pour le match retour et les Rouge & Bleu vont retrouver leur routine de match de Ligue 1.

Avant le déplacement au Santiago Bernabeu le 9 mars, le PSG doit jouer trois matches de championnat. Nantes samedi, Saint-Etienne (le 26 février) et Nice (5 mars). Après le match en Espagne, les Rouge & Bleu joueront deux rencontres avant la trêve internationale. Et ce lundi, la LFP a dévoilé la programmation de la 29e journée de Ligue 1. Et lors de cette dernière, le PSG se déplacera sur la pelouse de Monaco. Un match qui se jouera le dimanche 20 mars à 13 heures. Cet affrontement sera diffusé sur Prime Video.

La programmation de la 29e journée de Ligue 1

Vendredi 18 mars 2022 à 21h00 (en direct sur Prime Video)

AS Saint-Étienne – ESTAC Troyes

Samedi 19 mars 2022 à 17h00 (en direct sur Prime Video)

RC Lens – Clermont Foot 63

Samedi 19 mars 2022 à 21h00 (en direct sur Canal+ Décalé)

FC Nantes – LOSC Lille

Dimanche 20 mars 2022 à 13h00 (en direct sur Prime Video)

AS Monaco – Paris Saint-Germain

Dimanche 20 mars 2022 à 15h00 (en direct sur Prime Video)

Angers SCO – Stade Brestois 29

FC Girondins de Bordeaux – Montpellier Hérault SC

FC Lorient – RC Strasbourg Alsace

Stade Rennais FC – FC Metz

Dimanche 20 mars 2022 à 17h05 (en direct sur Canal+ Sport)

Stade de Reims – Olympique Lyonnais

Dimanche 20 mars 2022 à 20h45 (en direct sur Prime Video)

Olympique de Marseille – OGC Nice