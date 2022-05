Le calendrier de la fin de saison du PSG

Après une saison des plus inconstantes en termes de jeu proposé, le PSG est tout de même parvenu à glaner le dixième titre de Ligue 1 de son histoire après un match nul concédé sur sa pelouse face au RC Lens le 23 avril dernier (1-1). Désormais, après un nouveau match nul face au RC Strasbourg lors de la précédente journée, il ne reste donc plus que trois petites rencontres aux hommes de Mauricio Pochettino avant de conclure leur exercice 2021-2022. Et durant ce laps de temps, beaucoup aimeraient voir le technicien argentin varier ses décisions en laissant, par exemple, plus de temps de jeu à de jeunes éléments alors que l’enjeu est désormais moindre.

Trois matches donc, dont les dates sont d’ores et déjà connues. Ainsi, le PSG recevra l’ESTAC Troyes pour sa prochaine échéance. Une opposition face à une équipe qui joue sa survie au sein de l’élite hexagonale qui se déroulera ce dimanche 8 avril prochain, coup d’envoi à partir de 20h45 en direct sur Prime Video. Ensuite, les Rouge et Bleu auront le droit à un déplacement du côté de Montpellier le samedi 14 mai prochain (21h00, Prime Video). Enfin, le club de la capitale clôturera sa saison sur ses terres, au Parc des Princes, face à la lanterne rouge, le FC Metz. Un match qui sera à suivre en direct, là aussi, sur Prime Video à partir de 21h00 le samedi 21 mai prochain. À Noter que, comme de coutume en Ligue 1, les deux dernières journées se disputeront lors d’un multiplex. Un multiplex qui s’annonce haletante au vu de la lutte acharnée à la course à la Ligue des Champions ou celle qui se jouera entre les équipes voulant éviter à tout prix la descente à l’échelon inférieur.