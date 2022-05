Chaque semaine, Canal Supporters par son journaliste Valentin Devillaire, revient sur un fait tactique autour du PSG. Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur la défense à trois, reconduite par Mauricio Pochettino en fin de saison. Ardemment défendu par CS, ce système défensif se révèle comme le plus évident à mettre en place. Avec l’arrivée de Sergio Ramos et des pistons Achraf Hakimi et Nuno Mendes, il était logique que le coach argentin aligne cette fameuse défense à trois. Mais les blessures répétées du défenseur espagnol et les décisions souvent bancales de Pochettino n’ont pas permis aux supporters parisiens de voir régulièrement ce système cette saison. Ce dernier présente de véritables garanties pour la saison prochaine mais il manque encore beaucoup d’automatismes pour qu’il puisse être véritablement efficace. Analyse.

Des garanties

Le 3-5-2 ou le 3-4-3 sont des systèmes à la mode dans la football d’aujourd’hui. Ils ont fait gagner la Ligue des Nations à l’Équipe de France de Didier Deschamps et la Ligue des Champions au Chelsea de Thomas Tuchel. Le premier à avoir fait ça, c’est Alberto Zaccheroni en Italie pour contrer le 4-4-2 d’Arrigo Sacchi dans les années 1990. C’est un schéma plutôt offensif, avec la présence des pistons qui jouent assez haut sur le terrain. Cela offre de la mobilité et du spectacle. Cette disposition tactique permet de densifier la défense centrale et crée le surnombre au milieu du terrain. Le but est de gagner la fameuse « bataille du milieu » en augmentant la capacité de l’équipe à récupérer rapidement le ballon loin de son but. Il y aussi la possibilité de mettre en place une asphyxie, par un coulissement du bloc équipe côté ballon pour forcer l’adversaire, démuni de relance courte, à jouer long qui est plus compliqué à négocier. Cette saison le PSG possède des joueurs qui ont le profil pour évoluer dans un tel système. Si chacun applique les consignes correctement, cela permettrait de gommer les errances défensives. Pour l’instant, on assiste à un 3-5-2 et à un 3-4-3 où les joueurs ne coordonnent pas. L’objectif, mieux défendre pour mieux attaquer. Mais l’arrivée de la défense à trois est bien trop tardive. Il faudra attendre la saison prochaine pour constater de réels progrès.

Des progrès à réaliser

Sur les trois derniers matches (Angers, Lens, Strasbourg), Mauricio Pochettino a aligné deux 4-3-3 (contre Lens et Strasbourg) et un 3-5-2 (contre Angers). Et il s’avère que le 3-5-2 a plutôt bien fonctionné puisque les Parisiens sont repartis avec un 3-0 à l’extérieur en poche. Le 3-4-3 s’est cassé les dents contre Lens (1-1) et Strasbourg vendredi soir (3-3). Difficile de tirer de réelles conclusions sur trois matches de Ligue 1 sans conséquences pour le club de la capitale mais des éléments peuvent aider le club à tirer profit de ce système pour la saison prochaine. Contre Strasbourg, la défense à trois n’a pas su gérer correctement les attaques adverses. Avec les montées récurrentes vers l’avant d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes, des espaces sont laissées dans les couloirs. À la perte de la balle, il faut rapidement revenir pour former une ligne de cinq en défense. Cependant, les deux joueurs du PSG sont pourtant des spécialistes à ce poste et ont montré à plusieurs reprises leur capacité à faire des allers-retours incessants. Seule la régularité permettra aux joueurs du PSG de s’adapter à ce système. D’autant plus que malgré la supériorité numérique au milieu de terrain, le club de la capitale n’a pas assez de personnalité pour tenir correctement le ballon. Il faut un milieu de terrain avec davantage de personnalité au côté de Marco Verratti. Et surtout, des joueurs qui sont capables de combler l’espace laissé par les pistons. Tchouameni et Pogba sont de bons exemples. Très peu de joueurs du PSG ont évolué dans ce système dans leur carrière. Sergio Ramos apportera une sérénité supplémentaire à ses coéquipiers mais sera toujours limité par son manque de connaissance de la défense à trois. L’arrière-garde centrale a pour le moment des difficultés à coulisser sur les ailes. Vous l’avez bien compris, ce système tient toutes ses promesses mais le chantier est encore colossal.