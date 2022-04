Haise : « Je dis bravo au PSG pour son titre de champion »

Franck Haise et son RC Lens n’ont pas perdu contre le PSG cette saison. À l’aller comme au retour, les deux équipes se sont quittées sur un match nul, sur le même score (1-1). Celui de ce samedi soir a permis au PSG de remporter son dixième titre de champion de France. Les Lensois poursuivent leur rêve européen. À l’issue de la rencontre, le coach nordiste a tenu à féliciter son adversaire du soir pour ce titre.

« Je vais d’abord dire bravo au champion car le PSG est champion et ça se respecte. On a fait un très bon match avec à la fois beaucoup de valeur et aussi beaucoup de qualité, et encore plus de valeur quand c’était plus une fois qu’on est malheureusement passé à 10 à la 57e, lance Haise au micro de Canal Plus. J’ai des joueurs qui ne lâchent rien et ce but égalisateur ressemble bien à mon équipe. On défendait avec 2 lignes de 4 et une pointe, on a essayé d’amener du monde un peu plus haut pour jour notre va-tout. Après le mérite leur revient, on a des entrants dans un état d’esprit exceptionnel. C’est un beau moment et c’est immensément mérité pour mon équipe. Tous les points comptent.«