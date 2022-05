Fabrizio Romano est catégorique sur l’avenir de Pochettino

Le PSG prépare l’été qui arrive et de nombreux changements semblent venir au sein de la section sportive. Que ce soit au niveau de la direction sportive avec Leonardo, de Mauricio Pochettino ou encore dans l’effectif. Les éliminations en Coupe de France et en Ligue des Champions, en plus d’un fond de jeu décevant, ont exaspéré bon nombre de supporters et d’observateurs. Dans son podcast hebdomadaire, Here We Go, Fabrizio Romano a partagé les dernières informations sur le futur du banc de touche parisien.

Le dossier Conte en stand-by

Le journaliste évoque le cas d’Antonio Conte et explique que les dernières rumeurs qui l’envoyaient au Paris Saint-Germain ne venaient pas de lui ou de son camp. De leur côté, Tottenham souhaite le conserver pour les prochaines saisons et l’Italien voudrait surveiller les objectifs des Spurs. L’entraineur est ambitieux et veut remporter des trophées. Par conséquent une réunion aura lieu en fin de saison entre les dirigeants du club londonien et l’ancien sélectionneur italien. Il n’y aurait donc aucune négociation avancée entre le PSG et Antonio Conte. Fabrizio Romano a évoqué le cas de Mauricio Pochettino, et son avis est très clair sur la question. En effet, le feeling qu’il y a du côté de la direction du PSG, est que Mauricio Pochettino n’a aucune chance de continuer avec le club cet été.

La piste Thiago Motta confirmée ?

Pour le remplacer, Gianluca Di Marzio avait évoqué trois noms qui intéresseraient le club de la capitale : Antonio Conte donc, Joachim Löw et surtout Thiago Motta. Le journaliste transalpin explique que l’ancien parisien devrait quitter son club de la Spezia à la fin de la saison et ce dernier pourrait être remplacé par Andrea Pirlo. Fabrizio Romano dans un tweet a rajouté que celui-ci voudrait découvrir « de nouvelles expériences ». Si le nom du PSG n’a pas été cité, il n’est pas illogique de faire le rapprochement…