Le calendrier des Parisiennes en UWCL

Demi-finalistes la saison passée en UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG voudront réaliser un meilleur parcours cette année dans la compétition européenne. L’équipe de Didier Ollé-Nicolle affrontera le WFC Kharkiv (Ukraine), le Real Madrid (Espagne) et Breidablik (Islande) dans le groupe B. Et les Rouge & Bleu connaissent le calendrier pour leurs rencontres, qui seront diffusées sur Youtube et DAZN. L’affiche face au Real Madrid se déroulera notamment au Parc des Princes le 9 novembre prochain.

Le calendrier des Féminines du PSG en UEFA Women’s Champions League