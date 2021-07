Ollé-Nicolle : “Rejoindre cette institution est magnifique”

Depuis ce mardi, la section féminine du PSG connaît son nouvel entraîneur pour la saison à venir. En effet, Didier Ollé-Nicolle a paraphé un contrat jusqu’en 2023 et prendra la succession d’Olivier Echouafni. L’ancien entraîneur du Mans vivra notamment sa première expérience dans le football féminin. Après l’officialisation de sa venue sur le banc des Rouge et Bleu, le coach de 60 ans a exprimé sa joie dans un entretien au site officiel du PSG.

“Je ressens beaucoup de fierté parce que j’ai vraiment le sentiment d’entrer dans une institution. C’est Paris, et c’est le Paris Saint-Germain. Quand on entraîne à l’extérieur depuis de nombreuses d’années et que l’on voit le développement du club ces derniers temps… C’est LE club français. C’est donc un grand sentiment de fierté pour moi”, a commenté Didier Ollé-Nicolle. “Le Paris Saint-Germain est le plus grand club français, en termes des résultats, d’image, de développement. Quand on voit ce qu’est devenu le Paris Saint-Germain aujourd’hui… C’est du très haut niveau. Pour moi, le PSG est devenu un des quatre clubs européens les plus importants, qui vise à devenir le premier. Rejoindre cette institution est magnifique. Il y a deux ans, quand j’étais entraîneur d’Orléans, on a reçu le Paris Saint-Germain en quarts de finale de Coupe de la Ligue et on s’est rendu compte que tout changeait pendant deux, trois, quatre semaines. La ville d’Orléans y compris car elle recevait le PSG. Pour avoir eu dans le passé l’occasion de jouer contre d’autres équipes de Ligue 1 en France ou à l’étranger, L’engouement n’a jamais été le même que contre Paris.”

Didier Ollé-Nicolle a également été questionné sur ses objectifs avec les Féminines du PSG. “Avoir été champion de France est très bien, mais ce qui est important est de s’inscrire dans la durée. Ce sera un challenge très difficile, mais il est excitant et passionnant. C’est aussi pour cela que j’ai accepté la proposition du Paris Saint-Germain. Je vais tout mettre en œuvre pour s’inscrire dans une stabilité car les équipes deviennent grandes quand elles sont constantes et surfent sur leurs résultats. Bien sûr, il y a ce titre à défendre, ce qui est excitant, mais il y a aussi des étapes supplémentaires à franchir en coupe d’Europe.”