Ce mardi, le PSG a livré une belle bataille face à Manchester City en s’imposant sur le score de 2 à 0. Si le premier but de Leo Messi avec le maillot parisien était au centre de l’actualité, la performance d’Idrissa Gueye a également été saluée. Buteur face aux Skyblues, le milieu de 32 ans a réalisé une prestation XXL avec 92% de passes réussies, 100% de tacles réussis et 8 ballons récupérés.

Ce jeudi, l’UEFA a dévoilé sa « Fantasy Football Team » de la semaine, basée spécifiquement sur les statistiques des joueurs. Sans surprise, Idrissa Gueye est présent dans ce onze type et est le seul Parisien représenté. Pour rappel plus tôt dans la journée, le but de Leo Messi a été élu plus belle réalisation de la semaine en Ligue des champions.

XI de la semaine de l’UEFA (Fantasy Football Team) : Athanasiadis (Sheriff) – Skriniar (Inter), Rakits’Kyy (Zenith), Douglas Santos (Zenith) – Gueye (PSG), Chiesa (Juve), Vanaken (Club Bruges) – Salah (Liverpool), Sané (FC Bayern) – Adeyemi (Salzbourg), Núñez (Benfica)

The big hitters on Matchday 2 🔥



