Le calendrier du PSG dévoilé jusqu’au mois de novembre

Pendant qu’une grande partie des Parisiens sont retournés au pays pour participer à la trêve internationale avec leur sélection, la LFP dévoile le calendrier Rouge et Bleu jusqu’à mi-novembre.

La LFP sort le programme des matchs du Paris Saint-Germain jusqu’au 11 novembre. Si les joueurs ont la tête avec leur sélection, pas question de se reposer pour Luis Enrique et les Parisiens restés dans la capitale. De la reprise, jusqu’à la prochaine pause internationale, les Rouge et Bleu joueront six matchs, mêlants Ligue 1 et Ligue des Champions. Les supporters auront l’occasion de faire trembler le Parc des Princes pour les réceptions de Strasbourg le 21 octobre, puis pour le grand rendez-vous européen face à l’AC Milan le mercredi 25 octobre. Puis lors de la semaine du 7 novembre, les Parisiens s’envoleront vers Milan pour le match retour, et se déplaceront à Reims le samedi 11 novembre avant de retrouver la dernière trêve internationale de 2023.

Le calendrier complet :

Samedi 21 octobre à 17h : PSG – Strasbourg (L1) sur Prime Video

(L1) sur Prime Video Mercredi 25 octobre à 21h : PSG – Milan AC (LDC) sur Canal+

(LDC) sur Canal+ Dimanche 29 octobre à 13h : Brest – PSG (L1) sur Prime Video

(L1) sur Prime Video Vendredi 3 novembre à 21h : PSG – Montpellier (L1) sur Prime Video

(L1) sur Prime Video Mardi 7 novembre à 21h : Milan AC – PSG (LDC) sur Canal+

(LDC) sur Canal+ Samedi 11 novembre à 17h : Reims – PSG (L1) sur Prime Video