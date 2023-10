Pays-Bas / France – Lucas Hernandez titulaire dans l’axe ?

Vendredi soir (20h45, TF1), l’Equipe de France se déplace aux Pays-Bas dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024. Performant avec le PSG, Lucas Hernandez devrait être titulaire dans l’axe de la défense des Bleus.

Il n’y aura pas de match du PSG dans les dix prochains jours. Mais certains joueurs des Rouge & Bleu fouleront les pelouses. Ce sera possiblement le cas d‘Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Lucas Hernandez et Randal Kolo Muani avec l’équipe de France. Vendredi soir, les joueurs de Didier Deschamps se déplacent aux Pays-Bas afin de se rapprocher d’une qualification à l’Euro 2024. Actuellement en tête de son groupe, la France compte actuellement six points d’avance sur son futur adversaire, qui compte un match en moins. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleus doit faire face à de nombreux forfaits en défense. Des absences qui pourraient profiter à Lucas Hernandez.

Une défense centrale Konaté-Hernandez

Auteur d’un très bon début de saison sous le maillot du PSG, au poste de latéral gauche, Lucas Hernandez avait retrouvé l’équipe de France lors du dernier rassemblement après sa grave blessure survenue lors de la Coupe du monde au Qatar et qui lui avait fait manquer la totalité de la deuxième partie de saison 2022-2023. De retour à son meilleur niveau avec le club de la capitale, il a donc fait son retour en équipe de France. Et contre les Pays-Bas, il devrait être titulaire en défense centrale, selon les informations de l’Equipe. Il l’avait déjà été lors du rassemblement précédent contre l’Irlande, au Parc des Princes. Le quotidien sportif explique qu’il devrait être associé à Ibrahima Konaté en défense centrale. Le couloir gauche devrait être occupé par Théo Hernandez alors qu’il y a encore un doute sur le joueur qui jouera à droite. Le poste se joue entre Benjamin Pavard et Jonathan Clauss.