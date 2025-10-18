Le calendrier intense du PSG jusqu’à la mi-novembre

Avant la trêve internationale de novembre, le PSG aura une cadence de matchs tous les trois-quatre jours avec quelques belles affiches au programme.

Pour le match post-trêve internationale, le PSG et le RC Strasbourg ont offert un beau spectacle – en ouverture de la 8e journée de Ligue 1 – avec un partage de points (3-3) au cours d’une soirée de football intense et à rebondissements. Hier soir, les Rouge & Bleu ont surtout démarré un marathon de matches jusqu’à la prochaine trêve internationale qui débutera le 10 novembre.

Des affiches face au Bayern Munich et l’OL

En effet, six rencontres sont encore au programme pour les champions d’Europe dont deux affiches en Ligue des champions : un déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen mardi prochain et la réception du Bayern Munich le 4 novembre dans un gros choc européen. En Ligue 1, les deux prochaines rencontres seront à la portée des hommes de Luis Enrique avec deux voyages en Bretagne en quatre jours pour affronter le Stade Brestois (25 octobre) puis le FC Lorient (29).

Le PSG débutera son mois de novembre par la réception de l’OGC Nice (1er), un adversaire qui est venu s’imposer à deux reprises au Parc lors des deux exercices précédents. Cette rencontre face aux Aiglons est programmée quelques jours avant le choc face au Bayern Munich en C1. Enfin, le champion de France conclura ce marathon de matchs par un déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, le 9 novembre prochain, en conclusion de la 12e journée de Ligue 1. Un beau programme pour les Rouge & Bleu dans les semaines à venir avant l’énième et dernière trêve internationale de l’année 2025 (10-19 novembre).

Le calendrier du PSG

Vendredi 17 octobre : Paris Saint-Germain / RC Strasbourg (3-3 / 8e journée de Ligue 1)

Mardi 21 octobre : Bayer Leverkusen / Paris Saint-Germain (21h sur Canal Plus Foot / 3e journée de Ligue des champions)

(21h sur Canal Plus Foot / 3e journée de Ligue des champions) Samedi 25 octobre : Stade Brestois 29 / Paris Saint-Germain (17h sur beIN SPORTS 1 / 9e journée de Ligue 1)

(17h sur beIN SPORTS 1 / 9e journée de Ligue 1) Mercredi 29 octobre : FC Lorient / Paris Saint-Germain (19h sur Ligue 1+ / 10e journée de Ligue 1)

(19h sur Ligue 1+ / 10e journée de Ligue 1) Samedi 1er novembre : Paris Saint-Germain / OGC Nice (17h sur beIN SPORTS 1 / 11e journée de Ligue 1)

(17h sur beIN SPORTS 1 / 11e journée de Ligue 1) Mardi 4 novembre : Paris Saint-Germain / Bayern Munich (21h sur Canal Plus / 4e journée de Ligue des champions)

(21h sur Canal Plus / 4e journée de Ligue des champions) Dimanche 9 novembre : Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+ / 12e journée de Ligue 1)