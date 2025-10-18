LdC – Avant de recevoir le PSG, le Bayer Leverkusen s’impose en Bundesliga

À quelques jours de la réception du PSG en Ligue des champions, le Bayer Leverkusen s’est imposé dans un match prolifique en buts face à Mayence (3-4).

À J-3 de la venue du PSG à la BayArena en Ligue des champions, le Bayer Leverkusen se déplaçait sur la pelouse de Mayence ce samedi après-midi, dans le cadre de la 7e journée de Bundesliga. Après un début de saison très compliqué, marqué par le limogeage rapide d’Erik ten Hag, les champions d’Allemagne 2024 ont retrouvé des couleurs et visaient la passe de trois en championnat.

Martin Terrier buteur après neuf mois d’absence

Rapidement dans cette rencontre, les joueurs de Kasper Hjulmand ont pris les devants grâce à un penalty d’Alejandro Grimaldo (0-1, 11e) et une réalisation de l’attaquant Christian Kofane à la conclusion d’une belle action collective (0-2, 24e). Mais Mayence n’a jamais abdiqué en réduisant l’écart par Jae-Sung Lee (1-2, 34e). Juste avant la pause, un doublé de Grimaldo (1-3, 45’+3) a permis au Bayer Leverkusen de regagner les vestiaires avec un avantage de deux buts. En seconde période, le Mainz 05 a une nouvelle fois relancé le suspense de cette rencontre avec un nouveau but par le capitaine Nadiem Amiri sur penalty (2-3, 71e).

Mais le revenant Martin Terrier, éloigné des terrains durant neuf mois après une rupture du tendon d’Achille en janvier, a redonné un avantage plus confortable en fin de rencontre (2-4, 87e), quelques minutes après son entrée en jeu. La nouvelle réduction de l’écart signée Armindo Sieb (3-4, 90e) n’empêchera par le Bayer Leverkusen d’enchaîner un troisième succès de rang en Bundesliga. Avec cette victoire, le club allemand conserve sa 5e place (14 pts), à une unité de la troisième place occupée par le Borussia Dortmund. De son côté, le coach Kasper Hjulmand n’a toujours pas connu la défaite en 8 rencontres sur le banc toutes compétitions confondues (5 victoires, 3 nuls).

Le XI du Bayer Leverkusen : Flekken – Andrich (c), Badé, Tapsoba – Soares, E.Fernandez, A.Garcia, Grimaldo – Hofmann (Maza, 66e), Poku (Ben Seghir, 79e) – Kofane (Terrier, 79e)

