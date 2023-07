Le Celta Vigo refroidit le PSG dans le dossier Gabri Veiga

Le PSG est actif sur le marché des transferts. Il a recruté six joueurs et ne compte pas s’arrêter-là. Il s’intéresserait à Gabri Veiga. Mais son club, le Celta Vigo a jeté un froid dans ce dossier.

Le PSG recherche toujours à se renforcer. Même s’il a déjà fait signer six joueurs, il ne compte pas en rester-là. Outre les pistes Bernardo Silva et celle des attaquants (Kane, Vlahovic, Kolo Muani, Osimhen, Ramos), le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur un jeune milieu offensif espagnol, Gabri Veiga (21 ans). Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Celta Vigo, le PSG était prêt à lever sa clause libératoire, qui s’élève à 40 millions d’euros selon les dernières rumeurs. Mais le champion de France n’est pas seul sur ce dossier, Chelsea s’intéresserait également à lui. Le club espagnol, dont Luis Campos est le directeur sportif, est sorti du silence sur ce dossier.

« Gabri Veiga n’est pas en vente, on compte sur le joueur »

Dans une interview accordée à l’agence de presse espagnole, l’EFE, Juan Carlos Calero, coordinateur sportif du Celta Vigo a refroidi les prétendants de Gabri Veiga. « Gabri Veiga n’est pas en vente, on compte sur le joueur. Maintenant il est en vacances après l’Euro U21. On ne sait pas ce qui va se passer d’ici la fin du mercato, mais lui est enthousiaste pour la saison prochaine. J’ai l’intuition que de grands clubs le veulent. Il aura des options. Il y a eu beaucoup d’intérêt depuis son explosion, mais il n’y a pas d’offre. On pense qu’il a fait une saison brillante, ce n’est pas facile pour une première saison, mais le mercato dictera ce qui se passera pour son avenir.«