Le PSG possède l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur centre de formation de France. Chaque année, plusieurs joueurs arrivent à atteindre le niveau professionnel et à jouer que ce soit dans leur club formateur ou bien encore un peu partout en Europe. Comme chaque année, la Fédération Française de Football publie un document évaluant l’efficacité des Centres de Formation. Celui de 2021-2022 confirme que le PSG est l’un des meilleurs clubs formateurs avec une note de 4 étoiles sur 5, comme lors de la saison 2020-2021.

Saint-Etienne et Le Havre ont aussi 4 étoiles

« Pour la deuxième saison consécutive, l’efficacité des Centres de Formation de 35 clubs de Ligue 1, Ligue 2 et National a été évaluée par la FFF, selon 5 critères : la professionnalisation (U16 à U23 sous contrat professionnel dans les 2 premières divisions des 10 premiers pays au classement UEFA et le National), le temps de jeu en équipe première du club formateur, les sélections nationales (rencontres internationales disputées par le joueur, sans distinction de nation), la scolarité (diplômes obtenus lors de la saison précédente), et la représentation européenne (joueurs de clubs ayant des points au classement UEFA, avec convention de formation d’au moins un an)« , explique le PSG sur son site internet. Seuls trois clubs ont reçu quatre étoiles sur cinq. Le PSG donc, Saint-Etienne et Le Havre. Lyon affiche lui une note de 4,5 sur 5. Mais les Rouge & Bleu se sont particulièrement distingués « dans les catégories professionnalisation, sélections nationales et représentation européenne, en obtenant 5 étoiles à chaque fois. »