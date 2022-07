Chantier primordiale de la nouvelle direction sportive du PSG, les jeunes titis parisiens semblent trouver à tour de rôle un accord avec leur club formateur. Les discussions se poursuivent avec Zaire-Emery qui devrait poursuivre l’aventure Rouge & Bleu, Muntu Wa Mungu et Gharbi ont eux paraphé leur premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, et un nouveau dossier attendu dans ce chantier est aujourd’hui réglé, celui d’Ayman Kari. Le milieu de terrain a paraphé aujourd’hui son premier contrat professionnel et est désormais lié au PSG jusqu’au 30 juin 2024.

Un destin Rouge & Bleu

Natif d’Ivry-sur-Seine (94), Ayman Kari arrive au PSG à l’âge de 11 ans au centre de préformation. Le joueur de 17 ans a ensuite intégrer le centre de formation dans un premier temps avec les U17, avant de s’imposer avec les U19 sous les ordres de Zoumana Camara. Par ailleurs, il a été élu « Titi d’Or » en 2021, un titre récompensant le meilleur joueur du centre de formation du PSG.

Le Paris Saint-Germain écrit sur son site officiel : « Le Club souhaite à Ayman de connaître encore beaucoup de réussite sous le maillot du Paris Saint-Germain« .