Ces derniers jours, Presnel Kimpembe est sous les feux des projecteurs. Le titi du PSG, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club de la capitale, pourrait partir cet été. Même si le club est attaché à son joueur, il ne s’opposera pas à son départ si une offre satisfaisante arrive sur le bureau. Les dirigeants parisiens sont également à la recherche de défenseurs centraux cet été. Outre Milan Skriniar, ils chercheraient aussi un gaucher à ce poste. Pour Dave Appadoo, le PSG ferait une erreur en se séparant de Presnel Kimpembe.

Kimpembe, attaché au PSG

« Ce serait une erreur de s’en séparer. C’est un club dont on dit trop souvent qu’il manque d’incarnation, qui manque de gens qui sont attachés à ce club-là. Lui, pour le coup on ne peut vraiment pas en douter. C’est quelqu’un qui est fiable, qui joue régulièrement dans une équipe où il y en a plein qui jouent la moitié du temps seulement. Lui, il joue même blessé, il se sacrifie, rappelle le journaliste sur le plateau de l’Equipe du Soir. « Alors, tout n’est pas parfait évidemment, mais je trouve que dans ce PSG-là, avoir un ancrage de quelqu’un qui y tient, qui est de la région, c’est important. Et franchement, ce n’est pas lui le point faible de l’équipe. »