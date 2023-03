Le clan Motta répond aux rumeurs l’envoyant au PSG

Au PSG, l’entraîneur n’est jamais bien serein, d’autant plus avec les résultats et le niveau de jeu globalement proposé cette saison par Christophe Galtier. En ce sens, comme souvent, le nom de Thiago Motta plane autour du club de la capitale.

L’état-major du PSG semble être en réflexion quant à l’avenir de Christophe Galtier selon les derniers échos de la presse, et ce même si le principal concerné et le président Nasser Al-Khelaïfi se veulent rassurants : « J’ai toujours eu confiance en mon coach, je sais ce qu’il peut donner. Cela a été compliqué après la Coupe du Monde, pour tout le monde mais spécialement pour nous parce qu’on avait beaucoup de joueurs concernés. Il y a eu beaucoup de blessures. Ce n’est pas une excuse« , avait déclaré le dirigeant qatari au sorti de la rencontre remportée face à l’OM le 26 février dernier en zone mixte. Cependant, le nom de Thiago Motta ne cesse de revenir. L’occasion pour son agent, Alessandro Canovi d’évoquer les rumeurs envoyant son client vers un retour sous les cieux parisiens : « Il a débuté (sa carrière d’entraîneur ; NDLR) en U19 à Paris, nous savons tous ce qu’il a fait là-bas et ce qu’il a représenté pour ce club. L’année dernière, Leonardo (directeur sportif du PSG à l’époque ; NDLR) a dit qu’il l’avait contacté mais il n’y avait rien de concret« , a déclaré l’Italien pour la radio de Tutto Mercato Web, avant de poursuivre : « Aujourd’hui, cependant, il ne pense qu’à Bologne, il ne pense à rien d’autre. Il a convaincu les joueurs entraînement après entraînement, il ne parle pas de résultats mais de travail quotidien. Pour lui, il faut toujours s’entraîner au mieux car cela apporte ensuite des résultats le dimanche« . Et la confiance de ses joueurs, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain semble l’avoir acquise. Avec son club de Bologne, le coach Motta pointe le bout de son nez à la huitième place en Série A, à seulement six points de la première place européenne. Dans un schéma tactique préférentiel en 4-2-3-1, il affiche un bilan depuis son arrivée, en 20 matchs, de 10 victoires, 2 nuls 8 défaites. Une moyenne de point de 1,60 / match et un bilan de buts de 25 inscrits pour 25 encaissés. Avec Bologne, Thiago Motta est sous contrat jusqu’au 30 juin 2024.

Le clan Motta botte en touche et ne parle pas d’avenir

Toujours pour la radio de Tutto Mercato Web, Alessandro Canovi évoque également la possibilité d’une expérience à l’étranger : « On ne parle de rien du tout. Il ne pense qu’au quotidien, pas au reste. Plus que le résultat, c’est la façon dont il l’obtient. C’est sa mentalité« . Le principal intéressé s’est imposé (1-0) lors de la dernière rencontre de Série A face à l’Inter Milan de Simone Inzaghi, deuxième au classement. Au sortir du match, en conférence de presse, Thiago Motta a été interrogé sur ses liens et la situation actuelle du PSG : « Je ne vais pas commenter la situation et les liens avec le PSG, je suis concentré à 100 % sur le prochain match« . Si les indices ne viendront visiblement pas du clan Motta, le nom de l’Italien devrait revenir dans les prochaines semaines et mois autour du Paris Saint-Germain.