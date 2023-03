PSG / FCN : Un hommage à Just Fontaine au Parc des Princes

Pour le compte de la 26e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le FC Nantes ce samedi (21h sur Canal +). L’occasion pour le Parc des Princes de rendre un hommage à Just Fontaine, ancien coach des Rouge & Bleu entre 1973 et 1976.

La légende du football français, Just Fontaine, s’est éteinte la nuit dernière à l’âge de 89 ans. Celui qui aura permis au Paris Saint-Germain, en tant qu’entraîneur, de monter pour la première fois en première division affiche un bilan de 137 matchs pour 60 victoires, 37 nuls et 40 défaites, le tout en trois saisons (1973 – 1976). Avec l’Equipe de France en tant que joueur, la figure emblématique du Stade de Reims compte 21 sélections. Auteur de 30 buts avec les Bleus, il est encore aujourd’hui le recordman du nombre de buts inscrits en une phase de finale de Coupe du Monde avec 13 réalisations lors du Mondial 1958 en Suède. Autre fait d’arme, Just Fontaine est le créateur de l’UNFP (aux côtés d’autres joueurs professionnels) en 1961, dont il fut le premier président. En 2013, il devient Officier de la légion d’honneur.

La légende du football français, et entraîneur du PSG entre 1973 et 1976, Just Fontaine est décédé à l’âge de 89 ans 🕊️ pic.twitter.com/iyYEhvHf2W — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 1, 2023 Twitter : @CanalSupporters

En ce sens, la Ligue de Football Professionnel annonce aujourd’hui sur son site officiel qu’afin de lui rendre hommage, « une minute de recueillement sera respectée sur tous les terrains de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, lors de la 26ème journée qui se disputera ce week-end« . Le Parc des Princes, lors de la réception du FC Nantes, aura donc l’occasion de rendre un ultime hommage à Just Fontaine.