Depuis quelques semaines, Christophe Galtier est sous pression en raison des mauvais résultats du PSG. Et en cas d’éviction du technicien français, le board parisien surveillerait attentivement la situation de Thiago Motta, actuellement à Bologne.

Si la victoire renversante face au LOSC (4-3) a offert une bouffée d’oxygène à Christophe Galtier, le coach du PSG a conscience que les prochaines rencontres face à l’Olympique de Marseille (26 février) et le Bayern Munich (8 mars) auront une importante dans la suite de son aventure chez les Rouge & Bleu. Depuis quelques jours, quelques noms sont sortis pour être le potentiel successeur du technicien français : Zinedine Zidane, Thomas Tuchel ou encore José Mourinho. Mais la direction parisienne se pencherait également sur un ancien du club : Thiago Motta.

🚨 | T. Tuchel est la priorité de Nasser Al-Khelaïfi en cas de depart de C. Galtier. Les contacts sont réguliers 🗣️



De son côté, L’Émir rêve de Zinedine Zidane qui ne travaillera jamais avec Luis Campos 🇫🇷❌🇵🇹



📲 @Santi_J_FM pic.twitter.com/VvBUVvRHJ1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 21, 2023

Thiago Motta ne veut pas commenter les rumeurs

Après une expérience chez les U19 du PSG, l’ancien milieu des Rouge & Bleu a débuté sa carrière d’entraîneur en Serie A au Genoa (2019) puis à la Spezia (2021-2022). Et depuis septembre, l’ancien international italien vit une très belle aventure sur le banc de Bologne. Depuis plusieurs semaines, le coach de 40 ans participe à la belle remontée du club italien au classement, avec une 8e place à 9 points de la dernière place européenne occupée par l’Atalanta Bergame (6e, 41 pts). Des bonnes performances qui attirent les regards. En effet, selon les informations du Corriere di Bologna, le PSG surveillerait avec attention les performances de Thiago Motta à Bologne et serait même en pôle dans ce dossier. Mais les Rouge & Bleu auraient de la concurrence dans ce dossier avec la présence de l’Inter Milan, autre club où Thiago Motta a évolué durant sa carrière de joueur.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’ancien milieu de terrain n’a pas souhaité réagir plus longuement à l’intérêt du PSG à son égard : « Je ne vais pas commenter la situation et les liens du PSG, je suis concentré à 100% sur le prochain match (face à l’Inter) », a déclaré le coach de Bologne, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Pour rappel, l’été dernier, Thiago Motta avait également été annoncé comme possible successeur à Mauricio Pochettino avant l’arrivée de Christophe Galtier.