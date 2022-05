Après sept ans sous le maillot du PSG, Angel Di Maria va disputer son dernier match avec les Rouge & Bleu contre Metz demain soir (21 heures, Prime Video). Même si le meilleur passeur de l’histoire du club (113) aurait aimé prolonger l’aventure à Paris, ses dirigeants ont préféré ne pas lever l’option d’un an supplémentaire dans son contrat. Alors qu’au début, aucun hommage n’était prévu, les dirigeants parisiens travailleraient bien sur quelque chose pour honorer El Fideo.

Le CUP va préparer un grand hommage à l’Argentin

Le PSG ne sera pas le seul à honorer Angel Di Maria. Selon les informations de RMC Sport, le Collectif Ultras Paris a prévu d’organiser un grand hommage à l’international argentin lors de la rencontre face à Metz. « Une mobilisation des fans avait d’ailleurs été entamée il y a quelques jours afin de demander au club un au revoir à la hauteur de ses performances« , rappelle le média sportif. Avant de retourner en Argentine pour y finir sa carrière, Angel Di Maria devrait rejoindre un autre grand club européen, la Juventus Turin. Depuis plusieurs jours, un accord proche pour un contrat d’un an plus une année en option est évoqué. Le journaliste italien, Matteo Moretto confirme aussi que Di Maria devrait jouer son dernier match avec le PSG samedi et qu’un bel hommage lui sera rendu. À l’issue de cette rencontre, il pourra tranquillement définir les contours de son possible futur contrat avec la Juve.