Un premier “indésirable” pourrait quitter le PSG. Alors que Paris travaille ardemment pour faire prolonger Kylian Mbappé, les premiers mouvements devraient bientôt arriver dans ce mercato qui s’annonce mouvementé. Le club de la capitale se concentrera sur le départ d’un certain nombre de ses joueurs qui alourdissent la masse salariale, qu’ils soient actuellement au sein de l’effectif ou prêté. C’est le cas d’Alphonse Areola qui fait partie des gardiens de but les mieux payés au monde.

West-Ham séduit par les performances du joueur

Prêté avec option d’achat à West Ham l’été dernier, l’international français de 29 ans devrait rester en Angleterre d’après les informations de Gianluca Di Marzio. Selon les informations du journaliste italien, les Hammes auraient été convaincus par les performances du titi parisien lors de cette saison, et devrait donc lever son option d’achat. Areola a disputé 18 rencontres cette saison, dont une seul en Premier League mais 11 en Ligue Europa. On rappelle que cette option oscille entre 12 et 13 millions d’euros. À un an de la fin du contrat du numéro 3 en équipe de France, c’est une somme non négligeable pour le PSG.