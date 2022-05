Pavard ne se « pose pas la question » sur un départ au PSG

Le PSG est en train de réaliser énormément de changements au sein de son staff et du secteur sportif. Avec les départs (quasi actés) de Leonardo et de Mauricio Pochettino, le club de la capitale aura avec certitude un nouveau visage la saison prochaine. Si les rumeurs se multiplient depuis quelques jours, certains joueurs sont interrogés pour savoir si une arrivée dans la capitale pourrait les intéresser. C’est le de Benjamin Pavard. L’international français était l’invité de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC et la question sur le Paris Saint-Germain est bien évidemment arrivé. Le latéral droit a expliqué qu’il n’était pas intéressé pour un départ vers le PSG, alors qu’aucune rumeur ne fait part d’un quelconque intérêt du club de la capitale pour ce dernier.

« Je suis très heureux au Bayern, je suis dans l’un des meilleurs clubs du monde. Paris est un très bon club avec très bon projet, mais je ne me pose pas la question […] Je me sens bien, il me reste deux ans de contrat au Bayern. Je suis bien là-bas. Je ne me pose pas de question ou je vais finir ma carrière, j’espère que ce sera dans longtemps. La Bundesliga, j’aime bien. J’ai gouté, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je n’ai pas gagné en France, il faut que je gagne en France. Si l’occasion se présente pourquoi pas, je suis ouvert à tout. J’ai deux ans de contrat, j’espère encore gagner des titres ».