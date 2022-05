La LFP répond à Tebas après ses propos contre le PSG

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG jusqu’en juin 2025 a provoqué un véritable tremblement de terre en Espagne. Entre rancoeur et énervement, les journaux, dirigeants et observateurs espagnols ont ouvertement critiqué les Rouge & Bleu avec comme personnage central le président de LaLiga, Javier Tebas. Ce dernier a notamment qualifié la prolongation de Kylian Mbappé comme étant une insulte au football : « Ce que va faire le PSG en renouvelant Mbappé avec de grosses sommes d’argent (à savoir d’où et comment il les paie) après avoir subi des pertes de 700 millions d’euros ces dernières saisons et avoir plus de 600M € de salaire, c’est une INSULTE au football. »

La LFP réagit aux propos tenus par Javier Tebas

Et quelques jours après cette déclaration, le président de la LFP, Vincent Labrune, a décidé de répondre à son homologue espagnol, dans un document partagé par RMC Sport : « Nous tenons à exprimer de la manière la plus ferme notre désapprobation, mais aussi notre incompréhension, face à vos dernières attaques contre la Ligue 1 et l’un de nos clubs. Nous sommes d’autant plus choqués par ces attaques que vous êtes président des Ligues européennes (censées représenter toutes les ligues d’Europe, y compris la Ligue 1) et membre du Comité exécutif de l’UEFA (dont le rôle est de promouvoir les intérêts collectifs du football européen) », a déclaré Vincent Labrune. « Vos attaques contre la Ligue 1 et l’un de nos clubs, le Paris Saint-Germain, et l’un de nos joueurs, Kylian Mbappé, sont fondées sur votre propre interprétation de la non-viabilité financière et du déséquilibre concurrentiel, que vous attribuez de manière répétée à la Ligue 1 et à l’un de nos clubs. Aujourd’hui, vos dénigrements irrespectueux semblent être dirigés contre Kylian Mbappé, qui est largement reconnu comme l’un des meilleurs joueurs du monde et qui n’a tout simplement pas rejoint votre championnat, par choix, malgré une offre similaire. Contrairement à vous, la Ligue 1 salue et promeut les joueurs de notre championnat et de toute l’Europe – y compris ceux de votre championnat. Quelqu’un dans vos différentes fonctions serait bien avisé de faire de même. »