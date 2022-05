Le Conseil national de l’éthique de la FFF a écrit à Gueye

Depuis le week-end dernier, Idrissa Gueye est dans la tourmente. Présent sur la feuille de match lors de la victoire contre Montpellier (0-4), il a déclaré forfait à la dernière minute pour « raisons personnelles« . Les spéculations autour de cette absence disent que Gueye a refusé de prendre part à la rencontre en raison du flocage couleur arc-en-ciel symbolisant le combat contre l’homophobie. La saison dernière, lors d’une journée de championnat dédiée à la même cause, Idrissa Gueye était absent officiellement en raison d’une gastro-entérite. Beaucoup de consultants, de politiques ont réagi à « cette affaire« . Le PSG est aussi sorti du silence. « La décision prise par Gueye samedi est une décision individuelle. Idrissa Gueye n’était pas dans le groupe pour des raisons personnelles et individuelles. Le Paris Saint-Germain a toujours tenu à combattre toute forme de discrimination et l’a une nouvelle fois fait samedi.«

Le Conseil national de l’éthique de la FFF a envoyé une lettre à Gueye

Ce mercredi, l’Equipe explique que le Conseil national de l’éthique de la FFF a envoyé une lettre au milieu de terrain pour qu’il clarifie la situation. « De deux choses l’une, soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs. Nous vous invitons par exemple à accompagner votre message d’une photo de vous portant le maillot en question. Soit ces rumeurs sont exactes. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise, écrit le Conseil national de l’éthique dans sa lettre. La lutte contre les discriminations dont font l’objet les différentes minorités, quelles qu’elles soient, est un combat indispensable et de tous les instants. Qu’il s’agisse de la couleur de peau, de la religion, de l’orientation sexuelle, ou de toute autre différence, toutes les discriminations reposent sur le même fondement qui est celui du rejet de l’autre parce qu’il est différent du plus grand nombre. En refusant de participer à cette opération collective, vous validez de fait les comportements discriminatoires, le refus de l’autre, et pas uniquement contre la communauté LGBTQI +. L’impact du football dans la société et la capacité des joueurs à représenter un modèle pour ceux qui les admirent nous donnent à tous une responsabilité particulière.«