Convoqué par Mauricio Pochettino mais absent de la feuille de match, la non-présence d’Idrissa Gueye fait parler. « Comme l’an dernier, il n’a pas souhaité s’associer à la Journée de lutte contre l’homophobie. » Depuis quatre ans, la Ligue se mobilise à l’approche de la journée contre l’homophobie (17 mai). Et pour la deuxième année consécutive, un flocage arc-en-ciel était porté par les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2. Cependant, le milieu de 32 ans a refusé de porter cette tunique. « Un refus motivé par des convictions religieuses, ce qui n’a pas manqué de déconcerter et d’attrister plusieurs participants au déplacement du PSG. » Au sein de son entourage, on refuse tout commentaire en évoquant simplement « un sujet sensible. » Cette décision fait beaucoup parler.

Roxana Maracineanu, Valérie Pécresse et leurs avis sur Gueye

La ministre des Sports juge regrettable le choix du milieu de terrain du PSG, mais ne veut pas se prononcer sur une éventuelle sanction.

« À ma connaissance aujourd’hui, il n’a pas affirmé ni démenti quelque chose à ce sujet. Le club l’a mis de fait devant ses responsabilités en évoquant une motivation personnelle, lance la ministre pour Le Parisien. Maintenant, la balle est dans son camp. À titre personnel, je trouve cela regrettable qu’il n’ait pas souhaité jouer. Au-delà du cas de ce joueur, je préfère que l’on mesure le chemin parcouru. Il y a quelques années, il n’y avait qu’Antoine Griezmann qui s’engageait clairement sur ce sujet. Aujourd’hui, on fait une campagne avec Christophe Galtier et Adil Rami, et 500 joueurs arborent le maillot arc-en-ciel le temps d’un week-end, dont Lionel Messi et Mbappé. En plus du symbole, ça permet aussi de valoriser des associations comme Foot Ensemble de Yoann Lemaire ou les PanamBoyz.«

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, va plus loin et demande une sanction envers l’international sénégalais. « Les joueurs d’un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d’identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d’exemplarité, s’insurge l’ancienne candidate à la présidentielle sur son compte twitter. Un refus d’Idrissa Gana Gueye de s’associer à la lutte contre l’homophobie ne pourrait rester sans sanction !«

Les associations de lutte contre l’homophobie aussi en colère

Yoann Lemaire, représentant de l’association Foot Ensemble et à l’origine du maillot « homos ou hétéros, on porte tous le même maillot« , a donné son avis sur ce refus d’Idrissa Gueye.

« On ne peut qu’être déçu de voir un joueur de renom, dans le plus gros club de France, refuser de porter le maillot LGBT. On n’est pas surpris car il y avait déjà ce coup-là l’année dernière au PSG avec ce joueur, rappelle Yoann Lemaire pour RMC Sport. On avait pourtant essayé, avec la LFP et plusieurs associations, de faire des petits prospectus pour expliquer pourquoi on proposait ce maillot-là le temps d’une seule journée. On insistait sur le devoir d’exemplarité auprès des jeunes. Je relativise en me disant que c’est le seul sur deux championnats, Ligue 1 et Ligue 2. Il n’y a pas d’incidents dans les autres clubs, c’est plutôt très positif. Néanmoins, ça fait une sacrée tâche avec ce joueur. En termes d’exemplarité auprès des gamins, c’est quand même nul.«

Sur son compte twitter, l’association de lutte contre l’homophobie dans le sport Rouge Direct a demandé des explications au milieu de terrain du PSG. « L’homophobie n’est pas une opinion mais un délit. La LFP et le PSG doivent demander à Idrissa Gueye de s’expliquer et très vite. Et le sanctionner le cas échéant. Déferlement de haine contre les LGBT ce soir, suite à cette information. Nous sommes très inquiets.«