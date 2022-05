Le PSG réagit à la polémique autour de Gueye

Pour le compte de la 37e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est déplacé à Montpellier samedi dernier et s’est imposé 0-4. Si la soirée semblait tranquille pour le club de la capitale, il n’en n’est finalement rien. Depuis cette rencontre, une polémique ne cesse d’enfler. En effet, initialement sur la feuille de match, Idrissa Gueye n’a finalement pas pris part à la rencontre. Une absence de dernière minute motivée par des « raisons personnelles » selon le PSG. Seulement ce match de Ligue 1 Uber Eats, s’est disputé sous les couleurs du combat contre l’homophobie, symbolisé par des flocages en couleur arc-en-ciel, et c’est ce flocage qui aurait poussé le numéro 27 parisien a ne pas apparaître samedi soir sur le pelouse du Stade de la Mosson.

Si les réactions ne se sont pas faites attendre du côté de la classe politique ou d’associations contre l’homophobie, c’est bien celle du Paris Saint-Germain qui était attendu, et qui vient de tomber, par le biais de nos confrères d’RMC Sport : « La décision prise par Gueye samedi est une décision individuelle. Idrissa Gueye n’était pas dans le groupe pour des raisons personnelles et individuelles. Le Paris Saint-Germain a toujours tenu à combattre toute forme de discrimination et l’a une nouvelle fois fait samedi« . Selon la même source, des discussions sont prévues entre Idrissa Gueye et le PSG.