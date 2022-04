C’est dans une fin de saison extrêmement pesante que le PSG disputera ses toutes dernières rencontres. Quatre matches sans enjeu sachant que le titre est d’ores et déjà acquis depuis ce match nul face au RC Lens samedi dernier. Désormais, il est donc temps d’envisager l’exercice prochain et le tout est de savoir quelles têtes tomberont lors de l’intersaison. Si le cas de Mauricio Pochettino semble presque scellé avec un départ qui se profile de plus en plus, celui de Leonardo parait quelque peu plus complexe.

Présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Karim Bennani s’est penché sur le bilan du directeur sportif auriverde depuis son retour au PSG à l’été 2019. Et pour le journaliste cela est limpide : Leonardo ne réussit nullement son second passage à Paris : « Avec ce retour de Leonardo, le PSG a essayé de changer de dimension. Mais là, il faut dire que c’est un échec par rapport à son premier passage. Le Leonardo 1 c’est les arrivées de Thiago Silva, d’Ibrahimovic, de Thiago Motta ou de Maxwell. Là, le PSG avait vraiment changé de dimension. C’était une vraie réussite. En revanche, la deuxième version de Leonardo au Paris Saint-Germain, selon moi, c’est un échec. Alors oui, il y a eu une finale et une demi-finale de Ligue des Champions, mais je ne le mets pas au crédit de Leonardo. Je pense qu’il y a plus d’échecs depuis son retour, que de succès. Il le dit lui-même : il faut des changements. Il s’inclut lui-même dans ce processus. »