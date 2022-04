Les dernières informations autour de l’avenir de Leonardo et Conte

Le PSG a officialisé son titre de champion de France ce week-end. Il va maintenant pouvoir se pencher sur les changements à apporter pour permettre au club de la capitale de réaliser ses objectifs sur le terrain. Il devrait y avoir une refonte de l’effectif mais également au sein de l’organigramme du club. Seul le président Nasser al-Khelaïfi est assuré de conserver son poste. Directeur sportif des Rouge & Bleu, Leonardo est sur la sellette.

Selon les informations du Telegraph, le PSG devrait licencier le dirigeant brésilien d’ici la fin de la saison. Le nom de l’actuel directeur sportif de Tottenham – Fabio Paratici – aurait été évoqué dernièrement afin de remplacer Leonardo. Le piste Andrea Berta a aussi été avancée. En ce qui concerne le poste d’entraîneur, le nom d’Antonio Conte revient avec insistance ces derniers jours. L’entraîneur italien – encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Tottenham – aurait proposé ses services à la direction parisienne. Mais The Telegraph explique qu’aucun contact n’a encore eu lieu entre Conte et le PSG selon des sources proches de l’ancien entraîneur de Chelsea. Il veut attendre la fin de saison pour discuter avec ses dirigeants, et connaître leur intention avec lui.