Après sa nouvelle victoire face à Angers ce vendredi soir (1-2, 32e journée de Ligue 1), le PSG fonce vers son onzième titre de champion de France. Malgré ce, la saison aura été bien pénible pour les supporters rouge et bleu.

L’exercice version 2022-2023 tirera très bientôt son rideau. Pour ce qui est du PSG, le suspense a définitivement plié bagages. Les hommes de Christophe Galtier seront champions le mois prochain, sauf catastrophe monumentale. Mais avec les différentes éliminations en Ligue des Champions ou en Coupe de France, le constat reste amer.

« Il faut construire une équipe »

Amer car les échecs paraissent se répéter du côté du PSG. On a même le sentiment que le club parisien a régressé. Sur les ondes de France Bleu Paris, Éric Rabesandratana a d’ailleurs souhaité tirer la sonnette d’alarme alors que le projet sportif affiché par les dirigeants rouge et bleu vacille de plus en plus. « Il y a énormément de choses à changer. Avec l’accumulation, on se rend compte que c’est toujours le même schéma. On est à chaque fois déçu en fin de saison parce que le club n’atteint pas ses objectifs, s’est lamenté l’ancien défenseur et capitaine du PSG. L’objectif, très difficile, est de remporter la Ligue des Champions. On s’y est rapprochés à une période, mais on est, depuis, retombés dans nos travers. On peut recruter des joueurs chers, des joueurs attrayants. Reste que le niveau de jeu et l’attitude ne vont pas. Il y a tout à refaire à ce niveau. C’est cela qui est inquiétant. On a des joueurs empilés qui ne forment pas du tout une équipe. Il faut surtout un état d’esprit au-delà du recrutement. On a ce projet, mais tout le monde a ce projet de gagner la Ligue des Champions. Le projet doit être l’état d’esprit. Il faut construire une équipe. »