Futur joueur du PSG, Milan Skriniar connaît quelques difficultés liées à des douleurs au dos. Le joueur a d’ailleurs dû passer par la case opération ce mercredi.

Après de longs et interminables atermoiements, l’épilogue du feuilleton Milan Skriniar est apparemment connu. Sauf improbable retournement de situation, le central de 28 ans sera un joueur du PSG en juin prochain. C’est à dire, une fois que son contrat avec l’Inter prendra fin. Mais d’autres petites péripéties sont venues s’ajouter à ce dossier. En effet, Milan Skriniar souffre du dos depuis de longues semaines. Une vraie problématique qui handicape grandement le Slovaque.

De l’optimisme pour Milan Skriniar

Et pour se débarrasser de ces douleurs de manière définitive, milan Skriniar a dû passer par la case opération. Cette dernière a ainsi eu lieu mercredi dernier et a consisté en une chirurgie endoscopique de la colonne lombaire à la clinique du sport de Mérignac. Tout s’est bien déroulé et le défenseur doit désormais passer par plusieurs semaines de rééducation. À ce sujet, la Gazzetta dello Sport nous informe ce jour que l’exercice 2022-2023 de Milan Skriniar est bel et bien terminé. Ce dernier ne devrait ainsi plus porter le maillot de l’Inter. Une bien triste fin d’aventure en somme. Le journal aux papiers roses précise, en outre, qu’il prendra le temps de retrouver ses sensations durant le laps de temps qui le sépare de son arrivée en terre parisienne. Toujours selon cette source, Milan Skriniar devrait pouvoir revenir à 100% en vue de la saison prochaine.