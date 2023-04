Le souhait de Kylian Mbappé pour le futur de Lionel Messi

Lionel Messi arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. La tendance actuelle est plus à un départ libre de tout contrat qu’une prolongation. Compère en attaque, Kylian Mbappé aurait un souhait pour l’avenir de la Pulga.

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont une entente particulière sur le terrain. Les deux joueurs du PSG s’échangent régulièrement les ballons et s’offrent des passes décisives. Depuis son arrivée à Paris, L’Argentin (35 ans) a reçu huit passes décisives du Français en Ligue 1 (11 toutes compétitions confondues). Et à l’inverse, le numéro 30 parisien a délivré 17 passes décisives en championnat à son homologue de l’attaque (19 toutes compétitions confondues). Vendredi, lors de la victoire contre Angers (1-2), la Pulga a une nouvelle fois offert une offrande au numéro 7 du PSG. Un duo qui pourrait bientôt se séparer. En fin de contrat le 30 juin, Messi se rapprocherait plus d’un départ que d’une prolongation. Mais le souhait de Kylian Mbappé pourrait-il changer la donne ?

Mbappé souhaiterait que Messi reste

Selon les informations de Mundo Deportivo, le meilleur buteur de l’histoire du PSG aimerait que Lionel Messi prolonge avec les Rouge & Bleu. Le quotidien sportif catalan explique que Kylian Mbappé souhaiterait convaincre l’international argentin de rester à Paris, lui expliquant qu’ils avaient encore beaucoup de choses à faire dans la capitale française. Pour l’ancien monégasque, une saison de plus de la Pulga au PSG serait à la fois positive pour les deux joueurs mais surtout pour le club, notamment en vue du titre en Ligue des Champions.